Il Mese dell'orgoglio LGBTQIA+ sta per volgere al termine: manca poco all'appuntamento più atteso di giugno, il Sardegna pride, in programma questo pomeriggio al Parco della Musica di Cagliari alle ore 17 .

Sono attese nel capoluogo migliaia di persone per la manifestazione annuale per la libertà e i diritti della comunità LGBTQIA+, tra cui la presidente della Regione Alessandra Todde, che ha annunciato la sua partecipazione in un videomessaggio pubblicato sui social network. Partecipazione criticata da Il Popolo della Famiglia: “È già vergognoso il fatto che a questo tipo di eventi venga dato il patrocinio delle istituzioni e del denaro pubblico, ancora più inammissibile è il fatto che vi prendano parte attiva anche i rappresentanti di questi. Manifestazioni dove spesso si assistono comportamenti veramente osceni in presenza anche di minori”.

IL PERCORSO . Partenza del corteo un'ora dopo il concentramento dal Parco della Musica, lato Via Baccaredda. Il corteo attraverserà queste strade:

– via Ottone Baccaredda (consigliata come punto di partenza per persone con mobilità ridotta);

– mercato;

– via Alessandro Manzoni;

– piazza San Benedetto;

– via Pasquale Paoli (leggermente in pendenza);

– piazza Giuseppe Garibaldi;

– via Sidney Sonnino;

– via Logudoro;

– viale Cimitero;

– via Dante Alighieri (primo pezzo, leggermente in pendenza);

– piazza San Benedetto;

– via Dante Alighieri (secondo pezzo, leggermente in pendenza);

– ritorno al Parco della Musica dove avverrà la lettura del documento politico.

Per l'evento sono state apportate delle modifiche alla circolazione veicolare nelle vie del centro: divieto di sosta (con rimozione forzata) dalla mezzanotte di venerdì 28 e divieto di transito dalle 8 di sabato 29 giugno e sino al termine del al corteo, nelle vie Giudice Torbeno (dalla intersezione con via Dei Giudicati alla intersezione con via Cao Di San Marco), Cao Di San Marco (dalla intersezione con via Giudice Torbeno alla intersezione con via Bacaredda e ambo i lati dalla via Santa Alenixedda alla via Dante), Santa Alenixedda (ambo i lati dal civico n. 125 alla intersezione con la via Cao Di San Marco), in piazza Giovanni (ambo i lati dalla Via Dante alla via Don Macchioni), Bacaredda (da via Cao di San Marco a via Manzonie da via Manzoni a piazza Garibaldi), Manzoni (ambo i lati), Paoli, piazza Garibaldi, Sonnino (da piazza Garibaldi a via Logudoro), San Gregorio Magno, Logudoro (ambo i lati), Dante (da via De Gioannis a piazza Giovanni XXIII), vico XII San Giovanni, Sant'Alenixedda, Cocco Ortu, San Rocco, piazza San Rocco, via Ozieri (da via Macomer a piazza San Rocco), via Monti, via Leopardi (da via Carducci a via Manzoni), via Alfieri (da via Tiziano a via Manzoni), piazza San Benedetto, via San Benedetto (direzione piazza San Benedetto, da via Petrarca/Pergolesi a piazza San Benedetto), via Tola (da via Satta a via Paoli), via Settembrini, via Alghero, via Einaudi (da via Oristano a via Alghero), via Abba, via Iglesias/piazza Gramsci (da via Oristano a via Sonnino), via Deledda (da via Satta a via Sonnino), via San Lucifero (da via Sant'Eusebio a via Sonnino), via Carbonia (da via Lanusei a via Sonnino), via via Olbia, via Nuoro (da piazza Ichnusa a via Logudoro), viale Cimitero (da viale Bonaria a via De Gioannis), via Dante (direzione viale Cimitero da piazza Repubblica a via Logudoro), via De Gioannis (direzione via Dante: da via Gianturco a via Dante), piazza Repubblica, via Deledda (da via Sant'Eusebio/Lo Frasso a via Dante), Farina (da via Alagon a via Dante), via Donizetti (direzione via Dante: da via Puccini a via Dante), via San Benedetto (direzione piazza San Benedetto da via Pergolesi), via Cherubini, via Cino Da Pistoia (direzione via Dante), via Tiziano (da via Pacinotti a via Dante), via Petrarca (da via Cavalcanti/Pascoli a via Dante), via Cocco Ortu (dalla via Pacinotti con direzione via Dante), via Ferracciu (da via Foscolo a via Dante), via Salaris (da via Foscolo a via Dante), via Todde (da piazza Michelangelo a via Dante) e Don Macchioni (da via Salvemini/piazza San Giovanni XXIII a via Cao San Marco).