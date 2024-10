Ieri pomeriggio migliaia di giovanissimi hanno manifestato a Cagliari e a Sassari sotto il vessillo arcobaleno per il Sardegna Pride, intonando le canzoni di Raffaella Carrà e inneggiando alla battaglia delle battaglie, quella per le libertà e i diritti di tutte le persone.

In tantissimi hanno sfilato in sostegno al ddl Zan, che mira a proteggere le persone dai crimini di odio motivati dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere, dal sesso, dal genere e dalla disabilità. "Oltre alle rivendicazioni classiche, in primo piano metteremo l'immediata approvazione del Ddl Zan, una legge che dovrebbe essere approvata all'unanimità, se il Parlamento italiano rappresentasse davvero la nostra società, e che invece incontra le falsità e le volgarità della destra e di gruppi politici trasformisti".