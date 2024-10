Conto alla rovescia, meno un giorno al #SardegnaPride2018: “Vogliamo inondare Cagliari di colori, allegria e amore” è l’obiettivo comune di organizzatori, promotori, volontari con al seguito migliaia di partecipanti.

Il Sardegna Pride è la manifestazione annuale per le libertà e i diritti di gay, lesbiche e transgender e per la piena cittadinanza di tutte e tutti: sabato 7 luglio 2018, con partenza da via Sant’Alenixedda, il lungo corteo di carri e persone colorerà la città. Il tema di quest’anno è “esistiamo, resistiamo”.

E sarà una festa colorata a cominciare dalle bandiere arcobaleno che accompagneranno il serpentone di partecipanti che si snoderà, per l’appunto, lungo le principali strade del capoluogo, da San Benedetto a via Sonnino sino ad arrivare alla Marina e al Largo Carlo Felice, sede della conclusione della festa. Poi, a seguire, la lunga notte di balli in un locale in riva al mare al Poetto.

Una festa di allegria, ma anche di riflessione e lotta con tanto di documento ufficiale di richieste. Perché la legge sulle unioni civili – è stato sottolineato – è una vittoria sì, ma incompleta. Comunque, un passo avanti. Dal matrimonio egualitario alla riforma delle adozioni con “gli stessi diritti per tutte le bambine e i bambini, a prescindere dall’orientamento sessuale e dal tipo di legame dei genitori”.

Ad accompagnare e sostenere l’evento, anche diversi sindaci del circondario, con decine di associazioni e gruppi che hanno apertamente manifestato la voglia di esserci, di amplificare il sentimento del progetto a cui i promotori stessi lavorano da quasi un anno.

Manifestazione per le libertà e i diritti, delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans, Intersessuali e Queer e per la piena cittadinanza di tutte e tutti, promossa dal coordinamento sardo delle realtà LGBT e Queer.

PERCORSO

raduno in via Sant'Alenixedda dalle ore 17.00 - fronte Teatro Lirico

via Salaris

via Dante

via Paoli

via Sonnino

via XX Settembre

via Roma

Largo Carlo Felice

Piazza Yenne (conclusione)