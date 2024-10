Il piano casa, cancellato dalla giunta Pigliaru, decade domani. Le opposizioni lanciano l’allarme e affermano che il ritorno al sistema del PPR soriano rischiano di produrre un blocco totale dell’edilizia della Sardegna.

“Mancano solo 48 ore alla scadenza del piano casa – dice il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis -. Molti di voi in queste ore stanno rincorrendo l’ingegnere, chiamando l’impresa, facendo la fila presso qualche ufficio comunale. Dopo aver presentato una proposta di legge per la proroga, dopo aver dato la nostra disponibilità a partecipare ai lavori di una sotto-commissione per provare a salvarla e aver ricevuto la porta in faccia da parte della maggioranza, oggi abbiamo lanciato un ultimo appello alla Giunta e a tutto il centrosinistra: decidiamo la proroga per il tempo necessario ad accompagnare il sistema Sardegna fino all’approvazione delle legge più ampia proposta dalla Giunta regionale”.

“Dalla sua approvazione - prosegue Pittalis - avvenuta nell’ottobre del 2009, il Piano Casa ha dato ad un intero settore benefici che sono verificabili da chiunque, ammessi perfino dalla parte meno malata di ideologia della sinistra. La mancata proroga, la cancellazione della legge sul golf, il ritorno al sistema del PPR soriano rischiano di produrre un blocco totale dell’edilizia che non significa tutela dell’ambiente, e i fatti lo dimostrano, ma degrado, disoccupazione e desertificazione imprenditoriale”.

“Nel frattempo qualcuno - conclude Pietro Pittalis -, ovvero i signori che riusciranno a firmare le intese, tornate insieme al PPR soriano ripristinato dalla Giunta Pigliaru costruiranno perfino a pochi metri dal mare”.