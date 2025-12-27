L'ultimo fine settimana del 2025 si prospetta soleggiato in gran parte dell'Italia, poiché un'area di alta pressione si sta spostando su gran parte dell'Italia, portando temperature miti superiori alla norma per questo periodo dell'anno. Tuttavia, sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale è prevista la possibilità di rovesci temporaleschi nella giornata di oggi, sabato 27 dicembre.

Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che rileva un "marcato rischio di valanghe su Piemonte e Valle d'Aosta dove, dopo le ultime e abbondantissime nevicate (oltre 2 metri di accumulo sopra i 2.000 metri), la soglia di attenzione dovrà essere massima, si raccomanda pertanto la massima prudenza e la consultazione costante dei bollettini nivologici ufficiali".

Negli ultimi giorni del 2025 si prevede un calo delle temperature, soprattutto nella notte e al primo mattino, a causa dell'arrivo di masse d'aria fredda provenienti da Penisola Scandinava Russia, con valori "diffusamente al di sotto dello zero sulle pianure del Nord Italia e nelle aree interne del Centro, con condizioni favorevoli a gelate estese". Si prevedono condizioni meteo "stabili - prosegue la nota - con prevalenza di sole".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 27 dicembre

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse specie sui settori orientali e meridionali, dove si avranno precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati.

Venti: deboli o localmente moderati da est sud-est.

Mari: molto mossi.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 28 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con residue piogge sul sud dell'Isola nella prima parte della giornata. Possibili nebbie o foschie mattutine.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: deboli principalmente dai quadranti orientali; calma prevalente nelle zone interne.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di lunedì 29 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso. Possibili nebbie o foschie mattutine.

Temperature: in lieve diminuzione.

Venti: deboli variabili.

Mari: mossi.