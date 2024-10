Sono 26 incendi i roghi segnalati ieri in Sardegna, 5 dei quali hanno visto in azione gli elicotteri del Corpo Forestale Regionale.

Mezzi aerei in azione a Urzulei, in località Cuile Ghirai, dove sono entrati in azione due elicotteri regionali della base di San Cosimo e Sorgono.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo Forestale delle Stazioni di Baunei e Lanusei coadiuvati dal personale elitrasportato del Cfva, dal Gauf di Lanusei, dal personale Forestas dei cantieri di Bau e Tanca, S’Aspruagioro e Genna Croce.

Altro Incendio in agro del Comune di Pula, più precisamente in località Punta d’ Agumu, dove sono intervenuti due elicotteri in arrivo dalle basi di Pula e Marganai.

Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti dal personale del Corpo forestale della Stazione di Pula, insieme al personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas del cantiere di Arcu Is Molas. Le fiamme hanno interessato 4 ettari di macchia e incolto.

Un elicottero della Forestale della base di Pula è entrato in azione in località Riu Mannu, a Domus De Maria. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Teulada, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas e dei cantieri di S’ Accorradroxiu e Su Passiali.

Incendio anche a Berchideddu, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi di Alà dei Sardi e Anela, oltre che un Super Puma decollato dalla base elicotteri di Fenosu.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Padru, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal Gaufpresente sul Super Puma, dal personale Forestas dei cantieri di Caserma Sorilis, Enas e Andriotto.

Altro intervento aereo per domare un incendio scoppiato a Maracalagonis, località Sedda Brandanu. Cinque gli elicotteri leggeri sul posto, provenienti dalle basi di Villasalto, Marganai ,Pula, San Cosimo e Fenosu. A supporto anche tre Canadair Can 28, Can 11, Can 27, provenienti dall’aereoporto di Alghero e il Super Puma, elicottero pesante del Cfva proveniente da Fenosu.

Le operazioni di spegnimento hanno impegnato il Corpo forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal Gauf, dal personale Forestas dei cantieri di Sa Pira e Campu Omu, dal personale dai volontari della Protezione Civile del Nos, Sarda Ambiente e Volontari Quartucciu.