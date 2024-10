Non si placa, in Sardegna, la paurosa paga degli incendi. Un elicottero della base Forestale di Alà dei Sardi sta intervenendo per spegnere un incendio scoppiato in località Massidda, a Budduso. Presente anche la locale pattuglia della Forestale.

Un elicottero della base di San Cosimo è in azione, invece, per supportare le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di Locale (località Serra ‘e Nuzzi). Sul posto anche la pattuglia della Forestale di Lanusei.

Due elicotteri stanno operando a Silanus (Località Punta Su Pirrarzu) per spegnere un incendio sotto il coordinamento della pattuglia della Forestale di Bolotana.