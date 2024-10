Il conto alla rovescia per il Rally Italia Sardegna, tappa italiana del Mondiale WRC, è iniziato. Per la terza volta Mirtò, il prestigioso progetto di marketing territoriale, in collaborazione con il Comune di Alghero guidato dal sindaco Mario Bruno, con Aci Sport, sarà partner dell'evento motoristico più importante, capace di calamitare sulla Sardegna e su Alghero l'attenzione dei media del mondo .

Quest'anno sarà Mirtò in Tour "Sardegna Mirto in Festival"

Il progetto articolato e multitasking prevede: il "Villaggio Casa Sardegna", il "Villaggio Vip del Rally" e gli spazi musicali sulla rampa di gara in collaborazione con Virgin Radio

Villaggio Casa Sardegna

Il Villaggio Casa Sardegna, progettato dall'architetto algherese Nunzio Camerada , posizionato fra le antiche mura spagnole di Alghero del Forte della Maddalena, nello spazio antistante la rampa di partenza e di arrivo del Rally Italia Sardegna, sarà arricchito dalla presenza di 19 espositori. Alcuni espositori, mantenendo salda la tradizione di Mirtò ,proporranno esclusivamente prodotti legati al mirto.

Nell'ambito della collaborazione tra la Regione Sardegna e l'ACI per il Rally Mondiale in Sardegna, l'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio guidato dall'Assessore Francesco Morandi, ha manifestato grande interesse per l'iniziativa che consentirà di offrire grande spazio per la promozione della destinazione turistica, dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato sardo.

Si tratta di uno spazio espositivo importante , una vera e propria "casa" destinata ad ospitare sia le Amministrazioni Comunali che gruppi folkloristici, sfilate di moda affidate ad artigiani sardi, vera eccellenza nel mondo. Si comincerà mercoledì 8 giugno con la promozione della città di Alghero: canti popolari, folk, cultura locale per ringraziare la città dell'ospitalità.

Il palco posizionato all'interno di "Casa Sardegna" ospiterà la cultura sarda in tutte le sue forme fino al 12 Giugno. "Casa Sardegna" darà la possibilità di acquistare prodotti tipici e di gustarne la qualità, sarà aperta al pubblico e l'ingresso sarà gratuito.

Il Villaggio Vip

Il Paddock del Rally Italia Sardegna ospiterà il "Villaggio Vip", uno spazio riservato agli addetti ai lavori, all'interno del quale il Consorzio del Vermentino di Gallura sarà partner di Mirtò , come già accaduto durante il Rally di Monza, presenterà una rassegna della DOCG Vermentino Gallura. Da mercoledì 8 fino al 12 giugno, all'interno della Kosmosfera, si terranno degustazioni rivolte ai promoter turistici e ai giornalisti accreditati. Guiderà le degustazioni Attilia Medda, sommelier dell'Associazione Italiana Sommelier A.I.S., prima donna in Italia ad essere