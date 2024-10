È stato consegnato all'Emporio della Caritas Diocesana di Oristano l’importo raccolto grazie alle offerte riscosse nel corso dell’evento-spettacolo organizzato a Paulilatino in occasione della cerimonia di premiazione del "Sardo dell’anno 2015".

Giovanna Lai, direttore dell'Emporio della Caritas oristanese, ha espresso parole di gratitudine per il gesto che nasce dallo spirito di solidarietà che ha accompagnato l’iniziativa.

"Il nostro organismo nasce per vivere la testimonianza della carità nel servizio dei poveri. Ogni contributo, per noi, è un segnale forte che si traduce in sostegno concreto per chi in un periodo come questo versa in condizioni di vita molto molto difficili da affrontare. Parliamo di beni di prima necessità, di alimenti, di vestiario, di luce, di gas e di tutto quello che serve per rendere dignitosa la vita di tante famiglie, di tanti bambini. Grazie a Sardegna Live che ha promosso un’iniziativa così nobile e grazie a Maria Giovanna Cherchi, che avvertendo nelle parole di Sua Eccellenza Mons. Ignazio Sanna uno stimolo prioritario che marcava l’emergenza, ha scelto la Caritas della nostra Diocesi per "donare" non solo la sua voce ma anche il suo cuore generoso".

"Chi per scelta e per passione affronta il nostro mestiere - dice Roberto Tangianu, direttore di Sardegna Live - intercetta il disagio che si nasconde dove la povertà aggredisce la vita delle persone rendendole sempre più fragili di fronte all’avvenire. Questa iniziativa non resterà isolata. Cogliamo l’occasione per ringraziare chi, nel silenzio, opera affinchè nessuno si senta d’avanzo in una società che spesso si distrae".

La foto ritrae il momento della consegna con Giuliano Marongiu, Giovanna Lai, Maria Giovanna Cherchi e Roberto Tangianu

Chiunque volesse offrire il suo contributo può contattare le diverse sezioni Caritas della Sardegna attraverso il sito www.caritassardegna.it