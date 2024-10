Sardegna Live nel corso di questi anni ha raccontato tutto ciò che accade in Sardegna in un modo nuovo, immediato e all’avanguardia. Abbiamo cercato di dare valore alla storia, alla cultura e alle tradizioni della nostra Isola dando voce ai protagonisti e fissando gli aspetti peculiari di un passato di cui dobbiamo fare tesoro.

Abbiamo ascoltato la gente, abbiamo raccontato storie che ci hanno emozionato, siamo stati immediati nel fornire le notizie di cronaca, abbiamo cercato di dare forza a tutti paesi della nostra Sardegna mettendoci passione, impegno e tanta determinazione.

Il nostro lavoro non si ferma. Continuiamo a correre per proseguire un viaggio che protegge la Sardegna, che la racconta, la vive, la scrive, la proietta.

Vogliamo entrare con ancora più forza nei paesi della nostra Isola. Vogliamo che Sardegna Live continui ad essere uno spazio aperto a tanto e a tutti.

Se hai passione per la scrittura, per il lavoro del giornalista e sai come raccontare le storie che meritano di essere conosciute da tutti, scrivici a redazione@sardegnalive.net ed entra in contatto con noi.

Vogliamo allargare i confini di una realtà che ogni giorno raccoglie migliaia di consensi.

Grazie per essere qui, e per il viaggio che ti appresti a fare con noi.