Oasi di Bidderosa. Ingresso: max 100 automobili, 30 moto, 100 bici, camper non ammessi. Costo ingresso: 12 euro ad automobile (6 euro per i residenti) + 1 euro a persona, 6 euro per le moto (3 euro per i residenti) + 1 euro a persona, 1 euro a persona/bici.