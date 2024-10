Previsioni per domenica 23 maggio 2021

Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte, in dissolvimento dal primo pomeriggio nel settore centrale e meridionale.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve diminuzione sul settore occidentale, in sensibile diminuzione sul settore orientale. Venti: deboli variabili.  Mari: generalmente mossi.

Previsioni per lunedì 24 maggio 2021

Cielo nuvoloso con possibilità di isolate precipitazioni deboli sul settore settentrionale da metà giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile o moderata diminuzione.

Venti: deboli variabili in mattinata, deboli nord-occidentali con tendenza al moderato dalle ore centrali; fino a forti sulle Bocche di Bonifacio. Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di martedì sarà caratterizzata da cielo prevalentemente nuvoloso. Per mercoledì invece si prevede una generale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature minime saranno in lieve o sensibile diminuzione martedì e stazionarie il giorno dopo, mentre le massime saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli occidentali martedì, in attenuazione con variabilità il giorno seguente. I mari saranno generalmente mossi.