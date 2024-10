In Sardegna

La Corte conti ha bacchettato la Regione per le riforme e le spese dei fondi Ue: "Non si è registrata alcuna riforma organica nei settori nevralgici nei quali la si attende da tempo come ad esempio per il finanziamento agli enti locali, per il lavoro interinale, per la contabilità regionale e per le partecipazioni regionali", lo ha detto, nella relazione sul Rendiconto generale 2013 della Regione, il referendario della Sezione di controllo della Corte Roberto Angioni.