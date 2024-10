Si è aperto all’insegna di Gianni Govoni il Sardegna Jumping Tour 2019, in corso di svolgimento a Tanca Regia (Abbasanta). L’olimpionico ha, infatti, fatto sue le due gare clou della prima giornata. Domani il gran finale del primo weekend col Gran Premio C145 a due manches.

Govoni ha fatto valere tutta la sua classe vincendo la C140 a tempo in sella a Bella Fayvinia Z con il tempo di68 secondi e 57 centesimi. Alle sue spalle il plurimedagliato Natale Chiaudani con Basilea che ha impiegato 71”42, mentre al terzo posto staccato di meno di un secondo il Primo Maresciallo dell'Aeronautica Stefano Nogara che ha condotto Date Night.

Non sazio, Govoni ha fatto sua anche la C135 a fasi consecutive, ma in sella a Lucaine. Anhe in questo caso, il secondo posto è andato Natale Chaiudani con Chacco Green. Terzo posto sardo grazie a Gianleonardo Murruzzu su Taissa Sarda.

Da segnalare pure il primo posto di Alberto Boscarato con Quirama il Palazzetto davanti a Govoni con Tinka's Queen nella C130 mista qualificante, e di Federico Murgia su A-Texas nella C120.