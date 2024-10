È di Cagliari una delle società top del comparto delle investigazioni private e indagini forensi. Per il terzo anno di seguito la Click Intelligence Solution capitanata dal brillante Ceo Manager dottor Enrico Barisone. La CIS nel 2017 ha vinto l’'Investigation & Forensic Award: un successo dovuto alla professionalità di tutto il team. Questo anno la società cagliaritana si trova per il terzo anno di seguito candidata ad ottenere il prestigioso premio. Insomma la Sardegna continua ad essere terra d’eccellenze!

Ma cosa fa un investigatore oggi? Come si svolgono le indagini? Abbiamo fatto una bella chiacchierata con il dottor Barisone e abbiamo scoperto tantissime curiosità.

CIS di Enrico Barisone: azienda tra le migliori d’Italia

Le indagini portate avanti dal dottor Barisone e da tutto il suo staff sono sempre di altissimo livello: arrivare all’obiettivo è una mission per cui vengono messe in campo le migliori energie ed intelligenze accanto alle ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ad occupare buona parte del tempo dello staff di detective è speso in indagini aziendali. E’ proprio questo il vero core business della CIS ed è quello in cui i successi sono palpabili. Ad oggi è in netto aumento, infatti, il numero di dipendenti infedeli, lavoratori malati in modo mendace. La sicurezza aziendale, oggi, passa anche dalla verifica costante dell’organigramma, dal controllo dei bilanci, dalle analisi strumentali di software e applicativi e, ovviamente, tanto altro. I servizi di investigazione aziendale vengono chiesti in modo particolare nel comparto della logistica ma non è da meno la grande distribuzione, la ricettività e tantissime altre imprese si sono rivolte alla CIS per tutelarsi. “Molti nostri clienti lavorano nella Grande Distribuzione” sottolinea il dottor Barisono “mentre tantissimi sono gli abusi in merito alla legge 104/92, una norma molto importante che però viene svilita da permessi falsi e malattie inesistenti, altro motivo di intense investigazioni è il furto di gasolio o benzina dai mezzi aziendali, ammanchi di attrezzatura da lavoro, furti nei magazzini” . Oltre il 60% del fatturato CIS è dato da investigazioni aziendali: anche in Sardegna le imprese tengono sottocchio i propri dipendenti e cercano di superare in modo efficacie le forti pressioni dei competitor che in un periodo storico come questo trovano ogni strategia possibile per avere successo.

CIS la storia di un’azienda di successo

La CIS a breve compie 20 anni d’attività, infatti ci racconta il CEO Manager “ l’azienda è nata nel 2003 grazie all’impegno di mio padre, Enrico Barisone senior, ex generale dei Carabinieri, nel corso degli anni si sono aggiunte diverse figure operative, nuovi professionisti ed ovviamente altre sedi. Da Cagliari siamo arrivati a Oristano, Sassari e Cagliari, Pisa e Palermo. Oggi l’azienda è cresciuta tanto da occuparsi di diversi settori ed operare in modo altamente professionale anche con l’utilizzo di devices differenti che vanno dal drone alle telecamere in miniatura per arrivare agli occhiali spia, e ad altri applicativi di ultima generazione. Oggi la storica azienda cagliaritana vanta uno staff capace e preparato pronto ad operare in situazioni difficili e ad arrivare, sempre, al successo. Il 10 marzo probabilmente un altro Award verrà consegnato al dottor Barisone junior.