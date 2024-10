L'impennata di contagi da coronavirus in Sardegna ha portato al superamento delle soglie di allerta oltre le quali scatta la zona gialla (leggi la notizia) e così, anche l'Isola, da lunedì 24 gennaio sarà interessata da un cambio di colore.

Mentre Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia e Sicilia passeranno in arancione, Sardegna e Puglia si tingeranno di giallo.

COSA CAMBIA. Le differenze tra zona bianca e zona gialla sono state sostanzialmente azzerate dai decreti varati dal governo nell'ultimo mese per fronteggiare la diffusione della variante Omicron.

l'obbligo di mascherina anche all'aperto,infatti, è già in vigore in tutto il Paese e il limite delle 4 persone al tavolo di bar e ristoranti (che vigeva per la zona gialla) è stato superato dall'obbligo di Super green pass per bar e ristoranti.