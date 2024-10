Da lunedì 1° marzo la Sardegna sarà la prima regione italiana ad entrare nella tanto agognata zona bianca. Entreranno invece in zona arancione Lombardia, Marche e Piemonte. Area rossa per Basilicata e Molise.

E' quanto stabilito dalle nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

Ministero della Salute, Iss e Regione Sardegna stanno dialogando in queste ore per definire le modalità attuative del passaggio in zona bianca. Quel che è certo è che non sarà un liberi tutti. I sacrifici fatti non possono essere resi vani, per questo il governatore sardo Christian Solinas dovrebbe adottare nelle prossime ore una ordinanza che determinerà riaperture graduali e controllate, costantemente concordate con il Ministero e il comitato tecnico scientifico.