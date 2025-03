La Sardegna si conferma una delle regioni più in forma d'Italia, con solo il 37% di eccesso ponderale, posizionandosi al vertice di questa classifica. I dati indicano che solo tre persone su dieci sono in sovrappeso sull'Isola, che si trova con un livello al di sotto della media nazionale del 32,7%. L'obesità riguarda meno di una persona su dieci.

In particolare, la Sardegna si distingue per il basso tasso di obesità, registrando un 8,1%, molto inferiore rispetto al Molise (17,9%) e al di sotto della media nazionale del 10,4%. Secondo i dati del sistema di sorveglianza Passi del ministero della Sanità relativi al biennio 2022-2023, che monitorano peso e altezza degli individui tra i 18 e i 69 anni, l'isola si piazza al secondo posto in Italia per la salute generale.

Tuttavia, i dati evidenziano una bassa attenzione da parte degli operatori sanitari riguardo al problema del sovrappeso, con meno della metà delle persone in eccesso ponderale che riportano di aver ricevuto consigli dal medico per perdere peso. L'attenzione è principalmente focalizzata sulle persone obese, mentre quelle in sovrappeso ricevono meno considerazione. Nonostante ciò, la situazione in Sardegna rimane una delle migliori in Italia anche in questo contesto.