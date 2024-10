Quasi 150 mila visitatori, un indotto di un milione di euro, il grande coinvolgimento del basket della Dinamo Banco di Sardegna Sassari e delle 25 federazioni sportive. Un nuovo format con seminari sull'economia, spettacoli teatrali e musicali, "Nozze d'oro", degustazione di vini.

Quasi 150 mila presenze, 100 espositori, la collaborazione del Coni, sei seminari e convegni in materia di turismo, orientamento al lavoro, innovazione e impresa digitale, enogastronomia biologica, degustazioni guidate, quattro concerti, due spettacoli, e una commedia in sardo.

Sono alcuni dei dati della prima edizione di Sardegna in Fiera, organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari e dalla sua azienda "Fiera-Centro Servizi alle imprese che ha preso il posto della consueta 'Campionaria' di viale Diaz.

"Sardegna in Fiera è stata voluta nonostante l'anno di transizione delle Camere di commercio - ha spiegato l'ente - e la fase di reimpostazione delle strategie della Camera di Cagliari per lo sviluppo dell'economia". L'affluenza di pubblico, facilitata anche dall'ingresso gratuito, è stata massiccia e al termine della manifestazione, il 2 maggio, anche gli espositori, inizialmente scettici sono rimasti soddisfatti.

"Il successo - sottolinea l'ente camerale - è stato ottenuto anche grazie alla partecipazione della squadra Campione d'Italia della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, grazie alla presenza del Cagliari Calcio ed al coinvolgimento delle federazioni sportive per la valorizzazione dello sport nell'Isola. L'evento ha comunque mantenuto alcuni temi della tradizione abbinandoli ad un 'format' nuovo che potrà essere sviluppato per gli anni futuri. Si stima che Sardegna in Fiera possa creare un rilevante indotto per l'economia del territorio".