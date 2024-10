"Cambierà tutto con il passaggio di alcune Regioni in zona bianca e le relative aperture, ovviamente mantenendo le regole delle linee guida che la Conferenza delle Regioni ha scritto e che verranno concluse in queste ore insieme al Cts per dare al ministro della Salute Roberto Speranza la possibilità di allegarle alla sua ordinanza". Così il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a poche ore dal passaggio alla zona bianca di Sardegna, Friuli e Molise.

"Penso che la prudenza sia stata utilizzata con le linee guida, cioè mantenendo quindi delle regole per tutelare la salute dei cittadini. Detto questo, non si può pensare quando si ha un'incidenza bassissima di continuare a penalizzare attività economiche e soprattutto lavoro, perché sarebbe anche incomprensibile verso i cittadini".

"La battaglia alla pandemia - conclude Fedriga - la si vince condividendo con la nostra comunità e cercando di remare tutti nella stessa direzione. Quando vengono fatte misure incomprensibili sono anche poco efficaci perché la gente cerca di eluderle non di difendersi vicendevolmente".