Una saccatura atlantica, avvicinandosi al mediterraneo occidentale, provocherà la risalita di masse d’aria calda dal nord-africa. Il fenomeno culminerà domenica 25 luglio 2021.

In particolare, tra venerdì 23 e domenica 25 luglio 2021 sulla Sardegna si prevedono temperature massime localmente oltre i 40°c, specie su Campidano e Sulcis da venerdì, in estensione alle valli del Tirso e del Coghinas da sabato, e in ulteriore estensione sulla Gallura domenica.

La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle ore 10:00 di domani, 23 luglio, e sino alle 17:59 di domenica 25.