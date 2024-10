Saranno quattro i Comuni che beneficeranno di un contributo di quasi 5 milioni di euro. La cifra servirà a rattoppare i danni causati lo scorso anno dagli incendi che hanno ridotto in cenere diverse centinaia di ettari di macchia mediterranea, frutteti, pinete, e ucciso decine di animali.

A dividersi la somma, concessa dall’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, delegato in materia di protezione civile, saranno Siniscola a cui spetteranno Un milione e 750 mila euro per il patrimonio pubblico e 2 milioni e 276 per quello privato. L’incendio risale al 29 luglio era durato quasi due giorni e le operazioni di spegnimento erano risultate molto difficili a causa del forte vento di maestrale.

In lista anche Tortolì a cui andranno 591 mila euro per i danni causati dal rogo scoppiato tra il 13 e il 14 luglio lungo il litorale di Orrì. Incendio che poi era arrivato fino a Cea nel territorio comunale di Bari Sardo, altro beneficiario dei fondi, a cui spetteranno 146 mila euro e mezzo.





Infine il quarto centro è Arborea con 155 mila euro. In questo caso il rogo era scoppiato a ottobre nella pineta a ridosso di un residence. Quasi 300 le persone evacuate dalla struttura e da private abitazioni.