Onde alte fino a quasi 17 metri, punte di maestrale a 120 chilometri all'ora, tre porti chiusi, Oristano, Portovesme e quello di Sarroch, alle porte di Cagliari. E' questo il bilancio della prima vera giornata d'autunno in Sardegna, segnata dall'ingresso di forti venti da nord che ieri hanno mandato a picco le temperature estive di questi ultimi giorni.

Nel momento di maggiore impeto, il maestrale ha raggiunto i 53 nodi, oltre cento chilometri orari con punte di 120. In mare la boa oceanografica di Alghero piazzata a circa dieci chilometri dal punto più estremo a ovest di Capo Caccia, secondo i dati dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha registrato onde alte 16,81 metri, con una media per tutta la giornata di circa cinque metri.

Nella notte, così come hanno fanno sapere gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare, il vento è diminuito di intensità con un lieve aumento nel corso della giornata di oggi. Le temperature rimarranno invariate tra i 20-21 gradi.