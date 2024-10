La Sardegna si conferma al top per la bellezza del suo mare. L'Italia per il 2020 può contare su oltre 5.400 chilometri di acque di balneazione lungo le coste italiane, il 95% delle quali è classificato con la classe più elevata, cioè "eccellente".

A rilevare il dato è il report del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente (Snpa) di cui fanno parte l'Ispra e tutte le agenzie regionali per l'ambiente (Arpa/Appa) che ha calcolato per la prima volta l'estensione per km del mare eccellente, secondo la classificazione della stagione 2020 su dati 2016-2019.

Sardegna e Puglia, con il 99,7% di chilometri di coste balneabili "eccellenti", sono le due regioni che hanno fatto registrate il miglior dato, e con maggior estensione di costa.

Nove regioni registrano oltre il 90% di chilometri di acque di balneazione eccellenti: dopo Sardegna e Puglia, anche Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Sicilia. Il calcolo dell'estensione del mare doc è "rilevante - spiegano i ricercatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente - e dimostra che in Italia il mare con acque 'eccellenti' è il 5% in più rispetto al 90% classificato per calcolando il numero di aree di balneazione".

La percentuale italiana è sopra la media europea che si attesta sull'85% di acque 'eccellenti' classificate per numero di aree e non per estensione di chilometri, come risulta dall'ultimo rapporto disponibile dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (riferito al periodo 2015-2018).