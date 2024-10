Sono 1200 le firme raccolte in una petizione popolare nata per chiedere di non tagliare le guardie mediche in Sardegna . " La tutela della salute della popolazione sarda è a rischio perché nel prossimo accordo integrativo regionale per la medicina generale l'attuale giunta intende accorpare e ridurre enormemente il numero delle guardie mediche, da 191 a circa 50, con turni per i medici di circa 4 /6 ore e chiusura del servizio a mezzanotte ", sono state le parole di Luciano Congiu, segretario regionale dello Smi .

" Il governo regionale, in questo modo, intenderebbe chiudere il 78% delle guardie mediche a mezzanotte. Questo porterà di fatto allo smantellamento del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Le conseguenze saranno che ovunque (come già succede in Lombardia), a cominciare dalle zone più disagiate, si perderà, progressivamente, un servizio essenziale per la popolazione sarda che verrà così costretta a ricorrere al 118 e ai pronto soccorso ospedalieri che sono già in crisi, con la fuga dei medici dalle zone più sfavorite della regione, dalla medicina del territorio e dal servizio pubblico.Si creerà una situazione nella quale sarà irrealizzabile che i pochi medici in servizio, possano effettuare, su ambiti territoriali così estesi, anche le visite domiciliari" .

" Ne conseguirà che ovunque, ma soprattutto in molte zone disagiate o disagiatissime, verrà meno l'unico riferimento sanitario per la popolazione, che sarà costretta a ricorrere al 118 o direttamente ai pronto soccorso, con un fenomeno a cascata e sovraccarico lavorativo su altri comparti , inclusi i medici di famiglia - aggiunge Congiu - Per fare un esempio, per una Guardia Medica di Decimomannu che rimarrà aperta h24 chiudendo, invece, a mezzanotte le guardie mediche di Elmas, Assemini, Uta, San Sperate, Siliqua, Villasor, ecc . Si può firmare su Change.org o negli ambulatori dei medici di famiglia ".

Per firmare la petizione clicca qui.