Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio su Mandas, comune del Sud Sardegna, dove sono caduti chicchi di ghiaccio grossi come uva.

"Con la Giunta stiamo seguendo la situazione del nubifragio in corso e della violenta grandinata che sta interessando Mandas e le sue campagne. Ho convocato la Giunta per domani alle 15.30 per deliberare lo stato di calamità naturale e fare la conta dei danni alle colture agricole", ha fatto sapere il sindaco Umberto Oppus.

Sempre nel pomeriggio, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo (codice giallo) in vigore a partire dalle 14:00 alle 20:59 di oggi, 8 maggio, sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso.

Il VIDEO DELLA GRANDINATA SU MANDAS

Primo video di Giorgia Aresu