La Procura della Repubblica di Cagliari ha chiuso l'inchiesta nei confronti di Francesca Barracciu, il sottosegretario ai Beni culturali nel governo Renzi accusata di peculato aggravato nell'ambito delle indagini sul presunto uso illecito dei fondi destinati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna.

A Francesca Barracciu, esponente del Pd, il pm Marco Contu contesta spese per 78 mila euro effettuate quando sedeva nei banchi dell'Assemblea isolana.

Il sottosegretario ha detto di non avere alcuna informazione in merito alla chiusura dell'indagine preliminare aperta a suo carico.

Spetta ora al sostituto procuratore formulare le sue richieste al Gip per un eventuale rinvio a giudizio o per l'archiviazione. Complessivamente nei vari filoni d'inchiesta, sono indagati quasi 90 consiglieri della XIII e XIV legislatura per l'utilizzo non regolare dei fondi destinati ai gruppi.