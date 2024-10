Secondo i dati Covid del ministero della Salute, salgono a 5.636 i contagi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 4.200 del precedente rilevamento. Sono 31 le vittime (contro 22) e 241.766 i tamponi molecolari e antigenici. Cala il tasso di positività, al 2,33% dal 4%. Stabili a 322 i ricoveri in terapia intensiva.

In base ai dati raccolti ieri da Agenas, l'agenzia sanitaria delle Regioni, che confronta i dati del 9 agosto con quelli del giorno prima, cresce dell'1% in 4 regioni il tasso di occupazione di terapie intensive da parte di pazienti Covid: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Toscana. Anche il valore nazionale, dopo settimane di stabilità, segna +1%, raggiungendo quota 4%. La Sardegna resta stabile all'11%, oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Segno meno invece per la Pa di Trento che torna a 0.

Per la Sardegna il rischio di finire in giallo è comunque alto. “A salvare la Regione – come sottolinea La Repubblica - potrebbe essere l'occupazione dei reparti ordinari, che è al 7% rispetto alla soglia del 15%. Entrambi gli indicatori devono infatti essere sopra il limite. La Sardegna, però ha anche un'incidenza alta cioè vicina alla soglia dei 150 casi, che porta in giallo chi ha meno del 20% delle terapie intensive e del 30% dei reparti ordinari occupati. Ieri era infatti sopra a 140. Per determinare questo valore la Cabina di regia osserva i numeri del giovedì, cioè del giorno precedente alla sua riunione. Se il numero dei casi in Sardegna crescerà ancora, la Regione andrà in giallo a causa dell'incidenza”.

Ecco, nel dettaglio, il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva nelle singole regioni da parte di pazienti affetti da Covid-19: Abruzzo (1%), Basilicata (1%), Calabria (2%), Campania (3%), Emilia Romagna (+1%, arriva al 4%), Friuli Venezia Giulia (1%), Lazio (+1%, arriva al 7%), Liguria (7%), Lombardia (+1%, arriva al 3%), Marche (3%), Molise (3%), PA di Bolzano (2%), PA di Trento (-1%, raggiunge quota 0%), Piemonte (1%), Puglia (3%), Sardegna (11%, oltre soglia del 10%), Sicilia (7%), Toscana (+1, raggiunge quota 5%%), Umbria (1%), Valle d'Aosta (0%) e Veneto (2%).

Il numero di contagi settimanali da Sars-Cov-2 per 100.000 abitanti, relativi alla settimana 2-8 agosto, è di 68,91 a livello nazionale, in crescita rispetto ai 63,65 registrati dal 26 luglio al primo agosto. Ma tre regioni superano quota 100: Sardegna (142,03), Toscana (119,73) e Sicilia (104,55). Lo rileva l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in una nuova sezione del monitoraggio quotidiano, appena pubblicata online, dedicata a uno degli indicatori previsti nei nuovi parametri che determinano il passaggio in zona gialla delle regioni.