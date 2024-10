Temperature in picchiata anche in Sardegna dove sui rilievi dell'interno è arrivata la prima neve di stagione. Manto bianco sulle vette del Gennargentu, a Fonni, a oltre i 1000 metri.

Nessun disagio tuttavia per la circolazione stradale. Le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare indicano l'arrivo di un altro nucleo d'aria fredda dal nord Europa per domani. Oggi nuvoloso su tutta l'isola con piogge e freddo che raggiungerà i minimi nella notte fra mercoledì e giovedì: oltre allo zero su Fonni, e nei paesi della Barbagia, anche al sud, come Cagliari, si prevedono minime di 3 gradi.

Domani piogge sulla Gallura e nel Nuorese mentre fra giovedì e venerdì colonnina di mercurio in risalita con migliori condizioni meteo.