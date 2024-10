Il testo unificato, che potrebbe arrivare in Aula gia' per la seduta pomeridiana di venerdi' prossimo, 27 dicembre, taglia i fondi dei gruppi consiliari, ai quali verrebbero assegnate soltanto le risorse per pagare i collaboratori a tempo determinato, e anche gli emolumenti dei singoli consiglieri.

Le indennita' di carica mensili vengono azzerate, con l'eccezione dei presidenti della Giunta e del Consiglio (2.500 euro lordi), degli assessori (1.200 euro lordi) e dei questori (800 euro). Spettera' poi all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale determinare i criteri per il rimborso delle spese di viaggio dei consiglieri che vanno fuori sede "per l'assolvimento di incarichi consiliari".

L'indennita' consiliare mensile dovrebbe essere ridotta - secondo la proposta - a 6.600 euro lordi cui si aggiunge un rimborso forfettario mensile di 3.850 euro, che verrebbe maggioranto da rimborsi per le spese di trasporto: 650 euro in piu' per i consiglieri la cui dimora abituale sia situata oltre i 100 km dalle sede del palazzo; 300 euro per quelli con dimora abituale fra i 71 e i 100 km di distanza.

Agli assessori che non siano anche consiglieri competerebbero oltre all'indennita', il 70% del riborso forfettario previsto per i consiglieri e 300 euro lordi.