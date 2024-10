La Sardegna è un’Isola magnifica, con luoghi magici e paesaggi selvaggi che rimangono impressi nell’anima di chiunque l’abbia vista almeno una volta nella vita. Il nome dell’isola significa sandalo, sandaliotis, proprio a causa della sua forma che è simile a quella dell’impronta di un piede.

Per andare in Sardegna, il traghetto è sicuramente il mezzo migliore perché consente di arrivarci in tutta comodità portando con sé un mezzo di trasporto. Avendo la propria auto o moto a disposizione durante la permanenza sull’isola, consentirà di scoprire tutte le meraviglie naturali e culturali che quest'isola è in grado di offrire. Bisogna infatti puntualizzare che la rete di trasporti pubblici è molto meno capillare rispetto ad altre zone d'Italia e che ci sono luoghi fantastici nei quali è impossibile arrivare, se non con un mezzo proprio. In questo modo, inoltre, sarà possibile risparmiare consistenti somme di denaro, poiché non sarà necessario ricorrere all'auto noleggio.

Raggiungere la Sardegna dal Settentrione è possibile con il traghetto e, in particolare, è il porto di Genova ad essere uno dei principali punti di riferimento per prendere il traghetto verso la Sardegna dal Nord Italia. Le principali destinazioni dell'isola sono Porto Torres, Olbia e Arbatax, mentre per quanto riguarda le compagnie di navigazione che permettono di arrivare in Sardegna abbiamo:

- Sardinia Ferries;

- Moby;

- Tirrenia;

- Saremar;

- Grandi Navi Veloci.

La frequenza delle corse varia da stagione a stagione

Ovviamente, a seconda del periodo dell’anno la Sardegna è più o meno frequentata dai turisti. Proprio per questo, nel periodo di alta stagione, ovvero quella estiva, i collegamenti da Genova direzione Sardegna si effettuano dalle ore 10:00 alle ore 21.30. Invece, durante i periodi di minor affluenza, viene garantita almeno una partenza giornaliera. Poiché il viaggio dura alcune ore, circa 10, tutte le imbarcazioni sono provviste di connessione Wi-Fi, sale TV con poltrone, bar e ristoranti, mentre tra le sistemazioni offerte è possibile scegliere la poltrona oppure la cabina. Quest'ultima è dotata di letto, bagno privato, televisore, climatizzatore e molto altro ancora. Se il passeggero ha una mobilità ridotta oppure vuole viaggiare con il suo animale domestico, potrà richiederne una appositamente studiata per soddisfare tali esigenze.

Tutte le indicazioni per l'imbarco e lo sbarco

Per salire sul traghetto in partenza dal porto di Genova è necessario presentarsi al punto di imbarco entro l'orario specificato sul biglietto, in modo da facilitare il disbrigo di tutte le pratiche al personale di bordo, il quale può effettuare controlli in qualunque momento. Oltre al biglietto è necessario esibire un documento di identità valido come la carta d'identità oppure il passaporto. Per quanto riguarda invece l'eventuale veicolo, sarà necessario parcheggiarlo attenendosi alle istruzioni dello staff. Una volta terminata l'operazione, serve lasciarlo chiuso e con la prima marcia e il freno a mano attivati. È infine da tenere a mente che non sarà concesso, ma anzi strettamente vietato, raggiungere il veicolo per tutta la durata del viaggio; pertanto è bene ricordare di portare tutti gli oggetti che potranno servire.