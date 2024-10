"Da oggi e fino al 6 aprile la Sardegna è blindata". E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Christian Solinas a margine delle celebrazioni in ricordo delle vittime del Covid, commentando l'ordinanza adottata ieri notte che chiude gli ingressi ai proprietari di seconde case non residenti.

"Abbiamo anche intensificato i controlli, dispiegato oltre 800 uomini del Corpo Forestale, 5500 tra polizia locale e barracelli per un controllo serrato di tutto il territorio". I controlli agli ingressi, ha spiegato Solinas, "sono una parte del modello, abbiamo completato con un reticolo sull'intero territorio che verifichi gli spostamenti, e che chi deve osservare un periodo di quarantena lo faccia regolarmente". Ad ogni modo, specifica, "non è in atto alcuna caccia allo straniero, tutti sono benvenuti in Sardegna, ma in questo momento abbiamo bisogno di garantire ai sardi e ai nostri amici che intendono venire il massimo della tutela sanitaria e per questo è necessario che ci sia un senso di responsabilità da parte di tutti nel vaccinarsi o eseguire un tampone che ne certifichi la negatività, e che ci sia da parte nostra una soglia di attenzione il più alta possibile".

"Penso che il provvedimento messo in campo sia assolutamente in sintonia con l'attuale quadro normativo" ha poi aggiunto il governatore, ammettendo di non aver ricevuto alcuna osservazione da Roma, anche perché, "crediamo di aver messo in campo un modello di buon senso che ha il fine alto di tutelare al meglio la salute pubblica. Abbiamo interlocuzioni costanti e crediamo che questo modello possa essere un laboratorio per tutto il Paese". Solinas non conferma che ci sia stata una condivisione dell'ordinanza con il Governo, ma sottolinea che "noi abbiamo sempre cercato leale collaborazione con tutte le Istituzioni. Questa non è la partita del presidente della Regione o del Governo italiano, siamo di fronte a una pandemia di proporzioni uniche, quindi tutte le Istituzioni dovrebbero collaborare per mettere in campo un modello efficace".