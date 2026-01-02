La Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il bando di concorso per la selezione di ufficiali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), un passo fondamentale per il rafforzamento e il completamento dell’organico avviato dalla Giunta regionale.

Il concorso prevede il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 22 unità, inserendosi nel più ampio piano dell’esecutivo guidato dalla presidente Alessandra Todde volto a dotare il CFVA di nuove risorse operative e di figure direttive qualificate, incaricate di coordinamento, pianificazione e gestione operativa nella tutela del territorio e dell’ambiente.

Dopo il bando rivolto agli agenti forestali, questa selezione rappresenta un ulteriore passo per potenziare il ruolo strategico degli ufficiali, fondamentali nella gestione delle attività di vigilanza ambientale, nella prevenzione e nel contrasto agli incendi boschivi, nella salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico e nel coordinamento delle strutture sul territorio.

“Con questo concorso – spiega l’assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma, Mariaelena Motzo – continuiamo un percorso coerente di rafforzamento del Corpo Forestale. Investire sugli ufficiali significa investire sulle competenze, sulla capacità di organizzare il lavoro, di assumere responsabilità e di garantire una risposta efficace alle sfide ambientali che la Sardegna si trova ad affrontare ogni giorno”.

“Non parliamo solo di nuove assunzioni – aggiunge – ma di una visione complessiva per costruire un Corpo solido, strutturato e sempre più integrato sul territorio. La tutela dell’ambiente e la sicurezza delle comunità passano anche da qui”.

Il bando, con requisiti, modalità di partecipazione e prove di selezione, è consultabile sul portale istituzionale della Regione Sardegna, nella sezione Concorsi e selezioni; la scadenza per partecipare è fissata al 16 febbraio 2026.