Oggi un curriculum, per ottenere maggiori chance di assunzione, deve necessariamente contenere alcuni dei titoli di studio più ricercati dalle aziende e dal mercato del lavoro.

Da questo punto di vista, la laurea – oggi più che mai – consente di aumentare le opportunità occupazionali e di trovare dei lavori che possano gratificare le proprie competenze, fornendo l’occasione per fare carriera e per puntare a ruoli in azienda più interessanti e maggiormente remunerativi. Considerando poi l’alto tasso di disoccupazione in regioni come la Sardegna, ecco che la laurea può diventare un cavallo vincente, per tagliare il nastro del traguardo e vincere un premio oggi ricercatissimo dai giovani.

Sardegna: è allarme disoccupazione

I dati raccolti dall’indagine Istat, da questo punto di vista, non lasciano spazio a dubbi: il tasso di disoccupazione in Sardegna ha raggiunto livelli d’allerta davvero esponenziali. Stando ai numeri comunicati dal noto istituto di ricerca, infatti, il tasso di disoccupazione giovanile in Sardegna supera il 60%: nonostante questo sia un problema che riguarda molte zone dello Stivale, va comunque sottolineato che è davvero difficile trovare situazioni peggiori di quelle dell’Isola. In questo senso, ecco che la laurea può rappresentare un salvagente per tutti i giovani sardi alla ricerca di un lavoro. Il motivo? Questo titolo di studio garantisce una preparazione specialistica e dunque la possibilità di andare incontro alle richieste delle aziende, oggi sempre più spesso indirizzate alla ricerca di personale con competenze molto specifiche.

Laurea in Sardegna: oggi si prende online

Gli atenei telematici hanno rappresentato una grande novità nel settore della didattica universitaria: regolarmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, enti come l’università privata a Cagliari Unicusano consentono di conseguire questo titolo di studio direttamente su Internet, velocizzando i tempi e permettendo agli studenti di personalizzare la propria offerta formativa, grazie alla presenza di una piattaforma digitale che consente di accedere ai video delle lezioni a qualsiasi ora della giornata, anche se si è perso il live delle suddette.

Università private: quali sono i vantaggi?

Le università private hanno diversi vantaggi rispetto a quelle pubbliche. Innanzitutto la possibilità di frequentare classi meno nutrite, il che consente agli studenti di intrattenere un rapporto maggiormente proficuo con i docenti: una cosa altrimenti impossibile in classi con decine e decine di ragazzi, dove spesso si perdono molti passaggi relativi agli argomenti spiegati.

La didattica è dunque più personale, in quanto vi è la possibilità per lo studente di chiedere maggiori chiarimenti e di ottenere una risposta dal docente in tempi brevissimi, così da poter immediatamente coprire i buchi neri relativi ad una lezione o alle modalità di un esame. Infine, l’atmosfera è più confidenziale e questo ovviamente aiuta a vivere l’università con una motivazione sana ed uno spirito del tutto diverso da quelle pubbliche.