Un'altra settimana in zona arancione. Non bastano l'Rt più basso d'Italia e la pressione sugli ospedali ben al di sotto la soglia di guardia. Ancora una volta a pagarne le conseguenze sono i cittadini e le attività costrette a rimanere chiuse". Così su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, in merito alla scelta del Governo di mantenere la Sardegna in arancione nonostante i numeri da zona gialla.

"È l'ennesima conferma che questo sistema dei colori - afferma -, come ho detto fin dall’inizio, è inadeguato e schizofrenico. Perché se la situazione peggiora basta una settimana per chiudere tutto, se migliora ne servono almeno due per riaprire. Non è possibile continuare a giocare con i colori sulla pelle dei cittadini".

"Non mi stancherò di ripeterlo: questo sistema va abolito. Servono regole chiare e uguali per tutte le regioni - prosegue -. Altrimenti continueremo ad essere ostaggio di un sistema che detta chiusure improvvise sulla base di parametri che non stanno al passo con l'andamento del virus".

"Con la stagione estiva alle porte e l'assoluta necessità di far ripartire le attività e il turismo - conclude Truzzu -, non ce lo possiamo più permettere".