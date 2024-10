Il caso del declassamento dell’Isola da zona “gialla” a zona “arancione” sarà al centro dei lavori della Sesta Commissione del Consiglio regionale.

L’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, riferirà in merito ai dati trasmessi alla cabina di regia nazionale e sui provvedimenti adottati sabato scorso dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

La convocazione in Commissione dell’assessore da parte del presidente Domenico Gallus fa seguito alla richiesta presentata in mattinata dai capigruppo dell’opposizione che avevano sollecitato la presenza dell’esponente della Giunta alla seduta del parlamentino della Salute. L’appuntamento è per le ore 10.