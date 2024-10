La Commissione Europea ha avviato la procedura d’infrazione di indagine contro le compagnie low cost in Sardegna. Lo Stato italiano e la Regione, infatti, sono accusati di aver aiutato illegalmente le società di gestione degli scali aeroportuali di Cagliari, Alghero e Olbia erogando circa 30 milioni di euro, soldi che sarebbero stati poi rigirati alle varie compagnie low cost. Tra queste Easyjet, Ryanair, Air Berlin e altre.

La Regione Sardegna ha un mese di tempo per ribattere alle accuse mosse a suo carico per quanto riguarda gli aiuti di Stato alle varie società di gestione degli aeroporti sardi. Se l’accusa dovesse essere fondata le compagnie low cost non potranno più godere delle sovvenzioni fino ad oggi ricevute e i soldi incassati illegalmente andrebbero immediatamente resi.