Il Vicepresidente e Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni, ha commentato l'approvazione della Legge di Variazione del Bilancio 2024-2026 che prevede un finanziamento di oltre 670 milioni di euro.

"Questa Legge risponde alle esigenze dei cittadini sardi. Oggi abbiamo approvato interventi necessari utilizzando sia l'avanzo di amministrazione, pari a circa 530 milioni di euro, sia ulteriori risorse per proseguire il percorso iniziato dall'Amministrazione," ha dichiarato l'Assessore Meloni.

Grazie al sostegno del Consiglio regionale e al lavoro degli uffici coinvolti, sono state introdotte misure cruciali nel settore sanitario, sociale, a sostegno degli Enti locali e del sistema produttivo regionale.Le modifiche apportate al Disegno di Legge, con il supporto del Consiglio regionale, includono un aumento del Fondo unico per gli Enti Locali di 10 milioni di euro, portando il totale a 50 milioni, e un finanziamento di oltre 65 milioni di euro ai Comuni sardi per investimenti essenziali. Inoltre, sono stati destinati fondi per coprire il disavanzo delle Aziende Sanitarie, cofinanziare progetti sanitari previsti dal PNRR e incrementare il fondo perequativo per il personale sanitario regionale.

Il Vicepresidente Meloni ha sottolineato che questa variazione di bilancio mira a fornire risposte immediate ai territori come parte del lavoro di programmazione in corso per il Programma Regionale di Sviluppo e la manovra 2025/2027. L'Assessore ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto in tempi rapidi, grazie alla collaborazione bipartisan che ha permesso di utilizzare prontamente le risorse disponibili per affrontare le emergenze.

Le principali aree coinvolte dalla Legge riguardano la sanità, il sociale, gli Enti Locali, le emergenze, i lavori pubblici, i trasporti, l'istruzione, l'agricoltura, l'industria, l'innovazione, l'ambiente e la cultura, con investimenti mirati a sostenere vari settori chiave della regione.