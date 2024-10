I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari stanno ispezionando ogni metro d’acqua anche sullo specchio d'acqua del Simbirizzi: da giorni è un susseguirsi intenso di ricerche, accorati appelli rivolti a chiunque possa dare una mano per il ritrovamento del 49enne quartese, Luca Congera, scomparso da venerdì sera.

Ore interminabili di apprensione per i familiari: sui social il tam tam tra amici, conoscenti e persone comuni si fa ancora più virale: «Dopo integrazione ed ampliamento della denuncia di scomparsa di Luca Congera di Quartu Sant'Elena da parte della sorella Francesca, la Prefettura di Cagliari ha ampliato le disposizioni di ricerca ed autorizzato l'impiego dei cani molecolari. La foto fornita con la prima denuncia è molto vecchia e rende impossibile riconoscerlo. Quella che allego è recente dello scorso settembre ma gli occhiali Luca non li ha con se perché sono stati trovati in casa. Massima condivisione ed occhi aperti, riportiamo Luca a casa».

LA SORELLA. Dalle pagine di Fb, Francesca Congera (sorella dell'uomo scomparso), scrive un post rivolto a tutti coloro che in qualche maniera possano contribuire con dettagli a dare notizia del familiare: «Ci tengo a ringraziare tutti voi per il vostro aiuto ed io vostro sostegno, scusatemi se non rispondo a tutti i messaggi, anche noi siamo sempre in attesa di notizie. La Procura ha dato l'ok per l'utilizzo dei cani molecolari. Continuiamo con le ricerche».