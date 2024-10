Domenica 16 marzo, dalle 22:30 ai Sette Vizi, presso la Mem in via Mameli a Cagliari, è in programma la "Festa della stampa solidale": musica, spettacolo, poesia e soprattutto solidarietà.

La serata è dedicata ai dipendenti dell'emittente tv minacciati di licenziamento e in sciopero da oltre due mesi per chiedere sei mensilità arretrate e certezze per il futuro. Sarà anche l'occasione per riflettere sui tanti precari.