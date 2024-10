Era entrato nel terreno di proprietà di una donna, dove aveva falciato e imballato il fieno, per poi portare via le rotoballe ottenute. Ieri a Sardara, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per furto e invasione di terreni o edifici, un 35enne allevatore.

L'attività di indagine era iniziata ad agosto, a seguito della denuncia presentata da una commerciante cinquantenne.

I militari hanno quindi ricostruito il quadro della vicenda, trovato le balle di fieno in un luogo di pertinenza dell'allevatore e successivamente denunciato il35enne alla Procura della Repubblica.