In Sardegna

Tentato omicidio nella notte a Sardara, durante i festeggiamenti per Santa Mariacquas, nella zona termale. Un disoccupato di 57 anni, Aldo Atzori, di Sardara, ha accoltellato il compaesano Stefano Aru, autista di 35 anni, nel corso di un litigio scoppiato per futili motivi e probabilmente per qualche bicchiere di troppo.