"Che Natale possono trascorrere le famiglie dei lavoratori della Sardagru che a fine anno resteranno senza lavoro? L'annuncio del licenziamento è l'ennesimo schiaffo al settore industriale dell'intero Sulcis Iglesiente, già in crisi profonda". Lo afferma il segretario provinciale della Fit Cisl, Simone Atzori, intervenendo a sostegno di 12 lavoratori portuali dell'azienda legata da un appalto alla Portovesme srl.

"I vertici di Sardagru hanno comunicato che la commessa non sarà rinnovata dalla Portovesme e che, quindi, a fine anno il contratto con loro scadrà senza possibilità alcuna di rinnovo", prosegue Atzori.

"Ciò implica che anche i contratti con i lavoratori non avranno un prosieguo. Ancora una volta saranno gli operai a pagare per crisi gestionali o scelte imprenditoriali finalizzate solo al profitto. Non possiamo restare a guardare, attendiamo il prossimo Consiglio di amministrazione dell'azienda annunciato per il 28 dicembre e nel corso del quale dovrebbero essere assunte decisioni definitive. Auspichiamo un ripensamento o, in ogni caso, garanzie sull'assunzione dei dodici lavoratori da parte dell'imprese che subentrerà nella commessa".