Saranno celebrati sabato 5 dicembre a Oliena, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Ignazio, i funerali di Dino Palimodde, il il rappresentante di commercio morto il 21 novembre scorso a Santo Domingo, dove trascorreva una vacanza.

La salma dell’uomo farà rientro in Sardegna nella giornata di domani. Il fratello Gianfranco, che si trova nei Caraibi, in questi giorni ha seguito le pratiche per il rientro di Dino in paese.

Doveva essere una vacanza da sogno, ma quel viaggio dall'altra parte del mondo, nel cuore dei Caraibi, si è trasformato in tragedia.

«Abbiamo piacere - dice Gianfranco - che mio fratello sia ricordato solo ed unicamente per le sue grandi qualità umane che amici e conoscenti gli hanno sempre attribuito. Cogliamo anche l'occasione per ringraziare sentitamente tutta la comunità per il grande calore e sostegno ricevuto».