Si è svolta, nei giorni scorsi, nella sede dell'assessorato dei Lavori Pubblici a Cagliari, una riunione per discutere della messa in sicurezza della Strada Statale 387 “Del Gerrei”.

Due i punti all’ordine del giorno: il primo ha riguardato l’adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie nel tratto Ballao-San Vito, realizzate più di 30 anni fa e mai dotate di impianti di illuminazione; il secondo il cedimento stradale dovuto all’alluvione dell’ottobre 2018.

All’incontro, voluto dall’assessore regionale dei Lavori Pubblici Roberto Frongia, hanno partecipato, oltre ai dirigenti di Anas e di E-Distribuzione, i sindaci di San Nicolò Gerrei, Stefano Soro, e di Ballao, Severino Cubeddu.

Secondo quanto emerso, sembra in via di risoluzione l’annosa e urgente questione dell’illuminazione delle quattro gallerie, così come l’intervento di ripristino del tratto danneggiato dalla frana, per il quale verrà a breve avviata la progettazione.

“Grazie anche all’intervento dell’assessore Frongia, per la prima volta abbiamo avuto concretezza delle soluzioni individuate per rispondere alle criticità che da sempre segnaliamo, prima fra tutte la sicurezza stradale relativa alla mancanza di illuminazione nelle quattro gallerie – hanno sottolineato i primi cittadini di San Nicolò Gerrei e Ballao, presenti all’incontro in rappresentanza non solo delle due comunità di appartenenza ma dell’intero territorio del Gerrei -. Trovare un punto di incontro con i soggetti interessati nell’interesse dei cittadini è sempre un risultato importante”.

Nel corso della riunione si è anche discusso anche degli "innesti irregolari" relativi alle proprietà adiacenti la Statale. Frongia ha chiesto ai Sindaci e ad Anas una valutazione delle misure da adottare per individuare a breve una soluzione che possa essere anello di congiunzione tra le richieste dei proprietari dei terreni e il rispetto delle norme di sicurezza richiamate da Anas.