Sarà Marco Mengoni la star del Capodanno in piazza cagliaritano? La Giunta comunale ha deliberato all’unanimità il suo nome per il grande concerto che si terrà in occasione della notte di San Silvestro ma, per il momento, non ci sarebbe un contratto firmato con l’artista.

È stato quindi scelto il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, divenuto celebre nel 2009 dopo la vittoria a XFactor. Il cantante, di richiamo nazionale ed internazionale, potrebbe essere un’alternativa nelle scelte dei sardi sul luogo dove trascorrere l’ultima notte dell’anno in compagnia della musica. Infatti, per la stessa data, Alghero ha annunciato la presenza di Luciano Ligabue mentre Olbia ospiterà Zucchero e Salmo.

TUTTE LE INDISCREZIONI- La Giunta avrebbe dato mandato al Dirigente del servizio Sport, Cultura e Spettacolo di definire gli atti necessari all’ingaggio dell’artista e il contratto, proprio con quest’ultimo, non è ancora stato firmato. Quel di cui si è a conoscenza è che il concerto si terranno in piazza Paolo VI.