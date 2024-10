Sara Argiolas, di Cagliari, è l’unica finalista italiana (sarda) al Concorso "Ashurst Emerging Artist Prize 2020", che seleziona vari artisti emergenti di qualunque categoria e mezzo artistico. Il premio viene assegnato ogni anno a Londra ad artisti nascenti che dimostrano un notevole potenziale, idee interessanti e trasmettono messaggi rilevanti. Possono partecipare artisti di tutte le età provenienti da tutto il mondo e con vari percorsi di carriera.

“Quest'anno ho partecipato pure io ed sono stata selezionata tra i 30 finalisti nella categoria di fotografia – dice emozionata Sara Argiolas, a Sardegna Live - su 3875 opere sono stati scelti 30 shortlisted per la fase finale che si svolgerà a fine settembre a Londra”.

I premi verranno assegnati a ciascuna categoria (Pittura, scultura, media e Fotografia), ci saranno sia un vincitore assoluto e un premio scelto dalla giuria. Questi premi consistono in mostre presso la sede Ashurst a Londra nel periodo settembre – dicembre e, a seconda della categoria, ci sarà un riconoscimento in denaro e per la fotografia un voucher di servizi e tutoraggio con l’azienda Genesis Imaging.

https://www.artprize.co.uk/shortlist-2020.html

(Nella foto Sara Argiolas con l'opera scelta dai giudici).