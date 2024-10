Quella di domani sarà una giornata piena di appuntamenti per “La città che viaggia”, il festival della creatività giovanile promosso a Cagliari da Carovana SMI. L’appuntamento è ancora all’Exma dove, dalle 9.00 alle 20.00, si terrà “Sapori e Incontri. Cucinare insieme fa bene”, dedicato alle pietanze provenienti da ogni parte del mondo. Previsti anche dei laboratori di cucina.

Dalle 11.00 alle 13.00, i “Campi dell’ossigeno” di viale Cimitero 29) ospiteranno “Calcio senza confini”, un’insolita partita di pallone tra squadre miste per genere, età e provenienza accompagnate da un sottofondo musicale.

Dalle 16.00 alle 18.00 si ritorna all’Exma per “InterNation Disco”, con una serie danze e musica partecipate, di diverse culture, guidate da Giuditta Zanda, Eleonora Tiddia, appassionati di ballo sardo, Mamadì Sidibe, Fatima Dakik, Romeo Francois Mbogol, Moustapha Diallo, Amal Targhi, Sophy Benar, Sambiry Fofana, Ebrima Colley, Bakary Manneh, Omar Badelh, Momar Gaye, E.A. Perra / Crane MP, Mohamed Bashiru.

Inoltre, sarà possibile partecipare al “Caffè interlinguistico”, con scambi di parole in lingue diverse in cui i partecipanti riceveranno una bevanda gratuita e la possibilità di conoscere “Ear2memory”, un metodo per imparare le lingue con il cellulare a cura di Bernd Kamps. Per prenotarsi è possibile contattare via sms o WhatSapp il numero di telefono 3393537727.