Sono stati oltre 10.000 i visitatori che il 19 e il 20 dicembre scorso hanno affollato Uta per la prima edizione di Sapori d'autunno festa promossa dalla Pro Loco di Uta, 3p tour, “I sapori delle 4 stagioni”, il sostegno dall'Amministrazione Comunale e la collaborazione di alcune associazioni .



L'agroalimentare, artigianato, mostre e stand ha impressionato favorevolmente i visitatori arrivati da varie parti della Sardegna.

Due giorni di percorso gastronomico della cucina tradizionale;con la degustazione della "fregola" e dell'apprezzato " pani indorau", antica ricetta del pane maritzosu tagliato a fette e fritto con l'olio, latte e uova, le dimostrazioni della lavorazione della pasta fresca , " pillus e malloreddus" , de " sa panada e della fregola" oltre che le dimostrazioni degli antichi mestieri come la ferratura a caldo del cavallo e l'impagliatura de "su scannu".

All'interno di Sapori d'autunno si è svolto anche la festa de su S'olivariu con la degustazione della bruschetta (a cura dell'associazione S'Intzidu),

Grande successo le mostre nelle case Orrù ( casa campidanese settecentesca ) e Palmas dove sono stati apprezzati le sculture dell'artista Gelsomino Casula, i lavori in legno dell'artista Giorgio Meloni e la straordinaria esposizione dei capi d'abbigliamento ritrovati in 13 anni di ricerca sul campo curati del gruppo folklorico della Pro Loco

I visitatori hanno potuto apprezzare le varie animazioni; dalla casa di babbo natale e giochi per bambini, agli spettacoli della biblioteca comunale, la musica tradizionale di Marco Bande, Mauro Spiga e Massimo Carnevale , il coro polifonico Is Concias di Quartucciu al duo acustico di Rossana e Nicola, il tutto nella bellissima atmosfera natalizia con le vetrine addobbate a cura dei commercianti del centro.

Un grande lavoro di squadra della Pro Loco di Uta premiato da uno straordinario successo con l'ambizione che possa diventare un evento cardine dell'autunno Utese.

“Siamo molto soddisfatti - dice il presidente della Pro Loco Uta Romano Massa -pubblico delle grandi occasioni da far impallidire, un risultato eccezionale che ha ripagato la tanta fatica messa in campo in questi giorni sensibilizzando cittadini e commercianti per valorizzare e mettere in risalto la bellezza e la ricchezza del nostro territorio Utese”.

“Intendo ringraziare l'amministrazione comunale - prosegue Massa -, il sindaco, l'Assessorato attività produttive e l'assessorato alla cultura che hanno creduto, sostenuto e averci concesso di organizzare l'evento, i proprietari delle due case Germano Orrù e Rita Palmas, le associazioni che hanno collaborato e naturalmente la grande squadra organizzativa della Pro Loco".