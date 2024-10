Continua, intensificata e implementata in occasione dell’aumento del traffico passeggeri connesso alla stagione estiva, l’attività di controllo operata dai funzionari ADM di Cagliari e dalla Guardia di Finanza, in collaborazione con il personale della Sogaer Security, sui passeggeri in transito presso l’aeroporto di Cagliari-Elmas. L’attività di controllo viene svolta sui bagagli trasportati dai passeggeri, in particolare quelli che lasciano l’isola, territorio, da tempo, oggetto di sottrazione di beni naturalistici quali sabbia, pietre e conchiglie, patrimonio ambientale tutelato dalla Legge Regionale 28 luglio 2017, n.16.

E proprio durante questi controlli, in numerose occasioni, dal mese di giugno a oggi, alcuni turisti, pronti a imbarcarsi sul proprio volo per far rientro a casa, sono stati trovati in possesso di “souvenir naturali”, prelevati da diverse località del sud dell’isola. Complessivamente sono stati rinvenuti 2,2 Kg di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 512 ciottoli di mare, 740 conchiglie e una roccia del peso di 1,1 Kg, prelevati da più arenili della costa cagliaritana: da Villasimius e Costa Rei, a Perd’è Sali, Santa Margherita di Pula e Isola di San Pietro, passando per le spiagge del Poetto.

Undici, nell’insieme, i collezionisti desiderosi di portare con sé un ricordo fisico della propria permanenza in Sardegna, provenienti non solo da località nazionali (Roma, Bari, Milano, Genova, Taranto e Arezzo) ma anche straniere (Berna, Madrid, Bucarest). Per gli undici soggetti, i quali hanno dichiarato di ignorare la normativa ambientale in questione, è scattata una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro ciascuno. Il materiale illecitamente prelevato è stato sottoposto a sequestro.